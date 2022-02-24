Из-за введения режима ЧП спортивные федерации отменяют соревнования на территории Украины

После введения в Украине чрезвычайного положения ряд спортивных организаций сообщил об отмене спортивных соревнований и массовых мероприятий на территории страны.

Как сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, в течение следующих тридцати дней никаких спортивных мероприятий, включая чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении, и учебно-тренировочных сборов на территории страны проводиться не будет.

В то же время участие команд украинских сборных команд в международных спортивных соревнованиях не отменяется.

В Федерации срочно созвали заседание Исполкома ФЛАУ, чтобы определить и утвердить дальнейшие шаги. Заседание состоится 24 февраля.

В то же время, в комментарии Фактам ICTV министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что спортивные мероприятия отменены не будут, однако будут проходить без зрителей.

Отметим, что на данный момент нет официальной информации на портале министерства, которая могла бы подтвердить или опровергнуть отмену спортивных мероприятий.

В свою очередь, в Федерации баскетбола Украины сообщили, что введение чрезвычайного положения на территории Украины не остановит спортивные соревнования.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада на внеочередном заседании ввела чрезвычайное положение в Украине. Режим НП начал действовать с 24 февраля сроком 30 дней.

Голосованию в парламенте предшествовало обращение лидеров фракций Верховной Рады к президенту Украины с требованием внести некоторые изменения в законопроект.

В частности, согласно предложенной версии указа введение чрезвычайного положения не наложит запрет на проведение спортивных мероприятий. Они по-прежнему будут проходить, но без болельщиков, поэтому не будут отпадать под запрет на проведение массовых мероприятий.

Источники: ФБУ, ФЛАУ, Вадим Гутцайт