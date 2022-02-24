Яремчук показал футболку с гербом Украины после забитого гола Аяксу

Лиссабонская Бенфика спаслась от поражения в матче с амстердамским Аяксом благодаря голу Романа Яремчука. Игра в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22 состоялась в Лиссабоне на арене Эштадиу да Луж и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыли гости из Амстердама благодаря голу Душана Тадича, но автогол Себастьена Алле восстановил равновесие в игре.

Спустя 30 минут Алле реабилитировался и отличился голом в ворота португальского клуба.

Украинский форвард орлов Роман Яремчук появился на поле уже в середине второго тайма, выйдя на замену. 26-летний игрок сумел сравнять счет и спасти команду от поражения в домашней игре. Украинец удачно сыграл на добивании и отправил мяч головой в сетку ворот соперника.

После гола Яремчук снял игровую футболку и продемонстрировал на камеру футболку с тризубом в знак поддержки Украины в борьбе с агрессией России.

За то, что Яремчук снял игровую футболку, арбитр наградил его горчичником. После матча Роман прокомментировал взятие ворот и свое празднование после гола.

— Футбол футболом, я делаю свою работу здесь, в Португалии, но многое происходит в моей стране. Ситуация сложная. Я профессионал и знаю, что нужно делать в поле. Я делаю все, что могу для португальских фанатов. Мне нужно забивать и помогать команде. Мы недовольны, но есть хорошая возможность забить в Амстердаме. Нам может все удаться, – сказал он.

Ответный матч состоится в Амстердаме 15 марта на стадионе Йохан Кройф Арена.

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