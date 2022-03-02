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Факты / Спорт

Пора показать яйца в реальной жизни: Ярмоленко обратился к футболистам из РФ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Андрій Ярмоленко

Футболист сборной Украины и игрок лондонского клуба Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко обратился к футболистам, представляющим страну-агрессора Россию.

Он обвинил российских футболистов, среди которых много его знакомых, в том, что они молчат, пока войска РФ вторглись в Украину и убивают людей.

— Я, Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100%. У меня есть вопросы к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите, как обосранные и ничего не говорите? В Украине убивают людей, наших жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете.

Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно в нашей стране. Многих из вас я знаю, со многими знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно.

Поэтому, ребята, вы оказываете влияние на людей. Покажите, я прошу вас, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пора показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине! – сказал Ярмоленко.

 

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Допис, поширений Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Ранее футболисты сборной Украины обратились к мировому сообществу с призывом остановить войну, разрушение городов Украины и кровопролитие.

Они записали общее обращение, в котором просят объяснить и показать жителям других стран последствия военного вторжения России.

Среди спортсменов, записавших обращение – игроки Шахтера Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Сергей Кривцов, игроки Динамо Киев – Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Георгий Бущан, Илья Забарный, а также Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, выступающие за иностранные клубы.

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