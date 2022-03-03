ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факты / Спорт

Бенфика с Яремчуком начали кампанию для гуманитарной помощи Украине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Бенфіка

Футбольный клуб лиссабонская Бенфика основал кампанию для помощи пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.

С 3 по 5 марта португальский клуб организует сбор пищи, медицинских средств, необходимых вещей и товаров для детей.

На сайте клуба указаны пункты, куда можно принести необходимые товары. Затем гуманитарная помощь будет направлена ​​в Украину.

На страницах орлов в социальных сетях размещен ролик, в съемках которого принял участие украинский форвард Роман Яремчук.

– Спасибо за вашу любовь и солидарность. Вместе мы поможем Украине, – сказал Яремчук.

В съемках ролика также приняли участие капитан команды, португальский защитник Андре Алмейда и бельгийский защитник Ян Вертонген.

Читайте
Пора показать яйца в реальной жизни: Ярмоленко обратился к футболистам из РФ

Источник: ФК Бенфика

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка