Бенфика с Яремчуком начали кампанию для гуманитарной помощи Украине

Футбольный клуб лиссабонская Бенфика основал кампанию для помощи пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.
С 3 по 5 марта португальский клуб организует сбор пищи, медицинских средств, необходимых вещей и товаров для детей.
На сайте клуба указаны пункты, куда можно принести необходимые товары. Затем гуманитарная помощь будет направлена в Украину.
На страницах орлов в социальных сетях размещен ролик, в съемках которого принял участие украинский форвард Роман Яремчук.
– Спасибо за вашу любовь и солидарность. Вместе мы поможем Украине, – сказал Яремчук.
Juntos pela Ucrânia! → https://t.co/H7KdIUNQoW pic.twitter.com/Z4pYtCgPbJ
— SL Benfica (@SLBenfica) March 2, 2022
В съемках ролика также приняли участие капитан команды, португальский защитник Андре Алмейда и бельгийский защитник Ян Вертонген.
Источник: ФК Бенфика