Бенфика с Яремчуком начали кампанию для гуманитарной помощи Украине

Футбольный клуб лиссабонская Бенфика основал кампанию для помощи пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.

С 3 по 5 марта португальский клуб организует сбор пищи, медицинских средств, необходимых вещей и товаров для детей.

На сайте клуба указаны пункты, куда можно принести необходимые товары. Затем гуманитарная помощь будет направлена ​​в Украину.

На страницах орлов в социальных сетях размещен ролик, в съемках которого принял участие украинский форвард Роман Яремчук.

– Спасибо за вашу любовь и солидарность. Вместе мы поможем Украине, – сказал Яремчук.

В съемках ролика также приняли участие капитан команды, португальский защитник Андре Алмейда и бельгийский защитник Ян Вертонген.

Источник: ФК Бенфика