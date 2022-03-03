В финском Контиолахте сегодня, 3 марта, стартовал этап Кубка мира по биатлону.

Из-за войны в Украине, которую начало государство-агрессор Россия, украинские команды не будут участвовать в международных соревнованиях до конца сезона. Но другие участники соревнований выражают свою поддержку Украине.

В женской эстафете все участницы норвежской команды нанесли на повязки на голове призыв прекратить войну, биатлонистки сборной Германии на свои винтовки и на защитные шоры нанесли флаг Украины в форме сердца. Обычно на шорах размещают логотипы спонсоров и коммерческую рекламу.

Такое же сердце в цветах флага Украины нанесла на винтовку Ханна Эберг из Швеции. Команда Чехии для участия в соревнованиях в Контиолахте изготовила специальные повязки в цветах флага Украины.

Иностранные биатлонистки во флагах Украины: на этапе Кубка мира поддержали Украину / 4 фотографии

На общей арене на главных флагштоках, где обычно вывешивают флаг страны-хозяйки соревнований, флаги международного союза биатлонистов и флаг федерации, сегодня был только один флаг – Украины, в поддержку нашей стране от всей биатлонной семьи мира.

А победу в эстафете 4×6 км в финском Контиолахте одержала норвежская команда в составе Марте Олсбю Рейселанд, Тирил Экхофф, Иды Лиен и Ингрид Тандреволд. Вторыми финишировали шведки, а замкнула топ-3 команда Италии.