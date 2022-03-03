Паралимпийская сборная Украины добралась до Пекина, где состоятся зимние Паралимпийские игры-2022. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины Наталья Гарач на своей странице в Facebook.

— Люди! Мы добрались до Пекина. Правдами и неправдами. Очень непростой был этот путь. Пишу, а сейчас почти 3 часа ночи. Мы здесь, чтобы бороться за победу Украины… Мы победим! Все будет Украина! Не забывайте про российский корабль и его курс, – написала Гарач.

Паралимпийские игры-2022 в Пекине должны стартовать в пятницу, 4 марта. Они продлятся до воскресенья, 13 марта.

Украину на зимней Паралимпиаде будут представлять 29 атлетов. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

А вот паралимпийским спортсменам из Беларуси и России запретили участвовать в соревнованиях в Пекине. Соответствующее решение было принято во время специального заседания правления Международного паралимпийского комитета (МПК).

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Источник: Наталья Гарач