Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал решение футболистов с украинским паспортом, разорвавшим контракты с российскими клубами после военного вторжения России в Украину.

Так, контракт с питерским Зенитом досрочно расторг Ярослав Ракицкий, а Иван Ордец и Андрей Воронин покинули московское Динамо. В то же время украинец Анатолий Тимощук продолжает работать ассистентом Сергея Семака в Зените.

Сам Анатолий до сих пор держит молчание и никак не комментирует войну в Украине, начатую против его родной страны РФ, где он зарабатывает деньги. Со своей стороны Малиновский раскритиковал такое решение Тимощука.

— Я считаю, что ребята, которые покинули российские клубы, поступили правильно. Насчет Тимощука нужно спросить у него самого. Трудно что-либо комментировать, но мне это удивительно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить, но он больше не легенда украинского футбола, это 100%. За эти дни о его заслугах уже все забыли, — подчеркнул Малиновский.

Напомним, 2 марта Ярослав Ракицкий досрочно расторг контракт с питерским Зенитом. В российском клубе решение футболиста назвали “сложной семейной ситуацией”. Примечательно, что остальные российские клубы, по которым идут украинские игроки или специалисты, указывают такую ​​же причину.

Читайте Бенфика с Яремчуком начали кампанию для гуманитарной помощи Украине

Источник: ТК Футбол 1/2/3