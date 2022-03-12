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Факты / Спорт

Украина обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Україна на Паралімпіаді-2022

В восьмой день зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине украинская команда завоевала еще три награды.

Копилка сине-желтых пополнилась одной золотой и двумя бронзовыми медалями.

В лыжной гонке на средней дистанции свободным стилем (класс — стоя) золото завоевала Александра Кононова. Еще одна украинка Ирина Буй в этой же дисциплине взяла бронзу.

Еще одну награду бронзового разлива принес в копилку нашей команды Дмитрий Суярко в гонке на среднюю дистанцию ​​(класс спортсменов с нарушением зрения).

Таким образом, в активе украинских паралимпийцев сейчас 28 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

В медальном зачете зимней Паралимпиады-2022 украинская команда идет на втором месте. Лидерство продолжает удерживать Китай – паралимпийцы этой страны завоевали уже 58 медалей (18-18-22).

Интересно, что Украина уже обновила рекорд по количеству наград, полученных в течение одних Паралимпийских игр. Никогда раньше украинские паралимпийцы не получали такого количества наград.

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Перед двумя заключительными днями Паралимпиады-2022 Украина имела уже 25 медалей. Этот показатель был повторением рекорда: в 2006 и 2014 годах украинские паралимпийцы взяли соответствующее количество наград. Сейчас уже 28 добытых медалей.

Украина еще может улучшить медальный результат Паралимпиады-2022, ведь впереди заключительный день Игр в Пекине.

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Фото: Getty Images

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