Легендарный баскетболист НБА в составе Бостон Селтикс Кевин Гарнетт поддержал Украину во время церемонии вывода из обращения своего игрового номера – №5.

Гарнетт пришел на церемонию в темном костюме и черной водолазке, прикрепив к пиджаку ленту с флагом Украины с одной стороны, а с другой – зеленый платок, символизирующий Селтикс.

.@KevinGarnett5KG raises his jersey to the rafters in TD Garden pic.twitter.com/nHBP3RCboe

— NBA TV (@NBATV) March 13, 2022