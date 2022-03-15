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Факты / Спорт

Легенда НБА Гарнетт поддержал Украину во время церемонии вывода игрового номера

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Кевін Гарнетт

Легендарный баскетболист НБА в составе Бостон Селтикс Кевин Гарнетт поддержал Украину во время церемонии вывода из обращения своего игрового номера – №5.

Гарнетт пришел на церемонию в темном костюме и черной водолазке, прикрепив к пиджаку ленту с флагом Украины с одной стороны, а с другой – зеленый платок, символизирующий Селтикс.

На площадку суперзвезда НБА вышел со своими двумя дочерьми.

Во время церемонии присутствовали его партнеры по чемпионскому сезону 2008 года Пол Пирс и Рэй Аллен. Напомним, что Аллен остается последним игроком из этого трио, номер которого остается активным.

Кевин Гарнетт является членом Зала славы баскетбола и чемпионом НБА в составе Бостон Селтикс в 2008 году. Кроме Селтикс, он также защищал цвета Бруклин Нэтс и Миннесоты Тимбервулвс.

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В 2004 году он стал самым ценным игроком НБА. Гарнетт 15 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и один раз признавался самым ценным игроком Матча всех звезд НБА — в 2003 году.

Вместе со сборной США он выиграл золото Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее.

Источник: NBA

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Фото: Getty Images

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