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Факты / Спорт

Футболист Ярмоленко помог “ништяками” украинским разведчикам в Чернигове

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Андрій Ярмоленко

Игрок английского футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал нужные вещи украинским воинам в Чернигове.

— Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает своему городу. Эти ништяки, которые у меня в руках, пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо. Верим в Бога и ВСУ, – сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В 29 туре английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко в футболке Вест Гема забил победный гол в ворота Астон Виллы и посвятил его украинскому народу, сражающемуся с российской агрессией.

Россияне начали обстреливать Чернигов 25 февраля. Город поливают из Градов, САУ, артиллерии, сбрасывают бомбы из самолетов.

Погибли много людей. В городе разрушены несколько школ, десятки жилых домов и многоэтажек. Горел центр древнего города, где расположены тысячелетние храмы, пылала нефтебаза с дизельным горючим. С рассветом 11 марта российская ракета разрушила в Чернигове стадион имени Гагарина и библиотеку.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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