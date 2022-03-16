Футболист Ярмоленко помог “ништяками” украинским разведчикам в Чернигове

Игрок английского футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал нужные вещи украинским воинам в Чернигове.

— Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает своему городу. Эти ништяки, которые у меня в руках, пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо. Верим в Бога и ВСУ, – сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В 29 туре английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко в футболке Вест Гема забил победный гол в ворота Астон Виллы и посвятил его украинскому народу, сражающемуся с российской агрессией.

Россияне начали обстреливать Чернигов 25 февраля. Город поливают из Градов, САУ, артиллерии, сбрасывают бомбы из самолетов.

Погибли много людей. В городе разрушены несколько школ, десятки жилых домов и многоэтажек. Горел центр древнего города, где расположены тысячелетние храмы, пылала нефтебаза с дизельным горючим. С рассветом 11 марта российская ракета разрушила в Чернигове стадион имени Гагарина и библиотеку.