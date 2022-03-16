Красников опроверг слухи о долгах Металлиста за Давида из Витории

Вице-президент футбольного клуба Металлист Евгений Красников назвал слухи о задолженности за переход футболиста Давида из клуба Витория попыткой менеджмента бразильского клуба прикрыть собственные непрофессионализм и халатность.

Об этом он заявил в комментарии изданию Sport Arena.

Как известно, 22-летний вингер перебрался из Бразилии в Украину для выступлений за Металлист 6 февраля — буквально за 18 дней до начала полномасштабной войны, и не успел провести ни единого поединка за харьковский клуб. Но тем не менее, этому трансферу пытаются придать скандальную окраску.

— Информация издания Globo, что якобы Металлист не заплатил Витории за трансфер Давида 2 млн, не соответствует действительности. Мы много лет работаем на латиноамериканском рынке. Футбольный клуб Металлист, президентом которого является Александр Ярославский, во всех странах Латинской Америки, да и не только, можно сказать, и во всем мире, – это солидный, надежный и фундаментальный партнер, — заявил Красников, отметив, что недоразумения по поводу оплат трансферов просто исключены.

— Мы проводили сделки с такими клубами, как Бока Хуниорс, Интернасьонал, Сан-Паулу, Коринтианс, Флуминенсе, Палмейрас, Сан-Лоренсо и другие. Никогда ни у одного клуба и ни у одного игрока не возникло ни моральной, ни материальной претензии к ФК Металлист и нашему президенту.

Александр Владиленович (прим. ред. Ярославский) осуществлял намного более серьезные сделки и нигде не дал нашим партнерам усомниться в своих порядочности и профессионализме. А люди, которые пишут, что Ярославский обещал, Ярославский рекламировал, Ярославский не заплатил, выглядят даже не смешно, а жалко, — заявил вице-президент Металлиста, и вместе с тем назвал несостоятельными угрозы клуба обратиться с жалобами в ФИФА.

Евгений Красников сказал, что появление таких заявлений в СМИ — не более чем попытка менеджмента Витории прикрыть собственные ошибки.

— Что касается футболиста Давида и футбольного клуба Витория. Мы впервые столкнулись с таким уровнем непрофессионализма, но четко шли своей дорогой и готовы были выкупить этого игрока согласно контрактным обязательствам, которые я не могу разглашать. Основная причина, по которой игрок не оказался в Металлисте, – это халатность и непрофессионализм менеджмента Витории, который даже не заполнили трансферный международный сертификат (ТМС), что является основополагающим. Мы имеем и другие документы, подтверждающие нашу правоту, — сказал Красников, подчеркнув, что указанная в СМИ сумма трансфера не соответствует действительности.

— Мы приложили максимум усилий, чтобы игрок оказался у нас, что может подтвердить знаменитый бразильский функционер Андре Кюри, который является агентом футболиста и может более детально вам рассказать, — заявил вице-президент Металлиста. — А заявление бразильского клуба, что они пойдут судиться в ФИФА, у меня просто вызывает улыбку.