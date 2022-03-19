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Факты / Спорт

Магучих выиграла золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ярослава Магучіх

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 в помещении, который проходит в сербском Белграде.

Наша спортсменка победила с первой попытки, взяла высоту 2,02 м. Ее партнерша по команде Ирина Геращенко стала пятой с результатом 1,92 м.

Серебро по этой дисциплине завоевала австралийская спортсменка Элинор Паттерсон (2,00 м), а бронза досталась представительнице Казахстана Надежде Дубовицкой (1,98 м).

Ярослава обеспечила себе медаль после того, как черногорская спортсменка Мария Вукович не предприняла никакой попытки на высоте 1,98 м. А порядок медалистов определяла планка в 2 метра.

Австралийка Паттерсон смогла взять 2 метра со второй попытки, в то время как Магучих смогла это сделать с последней. Причем казашка Дубовицкая выбыла из борьбы за золото, удовлетворившись бронзой.

Высоту в 2,02 метра Магучих покорила сразу. Тогда как австралийка перенесла высоту на 2.04 м после неиспользованной первой, но взять ее не смогла.

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Фото: Getty Images

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