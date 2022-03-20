Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук стала серебряным призером на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в дисциплине тройной прыжок.

В сербском Белграде украинка прыгнула на 14.74 метра, завоевав медаль благодаря последней попытке.

Первый скачок Бех-Романчук выполнила на 14.28 метра. Этот результат позволил ей войти в первую пятерку, но с отставанием от медальной тройки.

Свои претензии на золото еще в первом прыжке продемонстрировала венесуэлка Юлимар Рохас, прыгнувшая на 15.19 метров. Позже она улучшила свой результат на 15.74 метра, побив мировой рекорд, державшийся 18 лет.

В следующих двух попытках Бех-Романчук не улучшила свой результат, а вместо этого ее смогли опередить три легкоатлетки. Но поскольку Марина удержалась в топ-8, она получила шансы еще на три попытки.

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Еще две попытки Бех-Романчук закончила без результата из-за заступов. А вот свой последний шанс она не упустила, проделав его с лучшим показателем в карьере. Украинка прыгнула на 14.74 метра и поднялась на второе место.

Третье место с результатом в 14,62 метра заняла представительница Ямайки Кимберли Уильямс.