Легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал развернутое интервью для английского издания Daily Mail, в котором рассказал, как он узнал о том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Он рассказал о своих родных, которые сейчас находятся в опасности и о том, за что борется и продолжит бороться украинский народ.

Шевченко общался со своим давним другом, экс-футболистом Джейми Реднаппом.

Впервые о начале полномасштабной войны с РФ он узнал, когда его мама Любовь позвонила ему по телефону из Киева.

– Я спал. Мне позвонили. Это была моя мама. Она… Она сказала: Война началась. Мы не могли поверить, что Россия пойдет на этот шаг и начнет войну. Мы были в шоке, — вспоминает Шевченко утро 24 февраля.

По словам Андрея, его мать уже уехала из Киева, но продолжает оставаться на украинской земле, отказавшись покинуть свою страну. Он добавил, что у нее проблемы со здоровьем.

— Ты чувствуешь каждую попадающую в землю бомбу, потому что дом дрожит. Вот так выглядит сейчас война. Та стадия, когда россияне окружают город и просто бомбят. Они не останавливаются. Это безжалостно. Они не дают украинскому народу шанса на гуманитарные коридоры. Моя мама там. Сестра тоже, как и дядя, тетя, двоюродный брат. Мои некоторые друзья на передовой. Они стоят за нашу страну, свободу, выбор, гордость. Мы защищаемся, боремся. Мы должны. У нас нет выбора, – сказал он.

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Шевченко добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского продолжить борьбу и остаться в Киеве была очень важной.

– Он мог уехать. Но ясно сказал, что останется и что мы должны защищать нашу страну. Это объединило украинский народ. Он остался с ними, мы не сдадимся. Когда ты видишь людей на улице, идущих без оружия, чтобы остановить танк, это сильно. Мы будем защищаться до конца. России здесь не рады.

В Daily Mail добавляют, что Шевченко предлагает убежище беженцам по программе Дом для Украины, а также создал собственную благотворительную страницу в рамках кампании под названием Сыграй свою роль, в которой он хочет собрать не менее 2 млн фунтов стерлингов для таких организаций, как Laureus Sport for Good, ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа ООН. Его жена Кристен также активно участвует в помощи семьям выехать из Украины.

— Мир стоит за Украиной и солидарен с народом – это невероятно. Это очень многое для нас значит. Для всех оставшихся украинцев важно знать, что они не одиноки, – говорит Шевченко.

Шевченко подчеркнул, что россияне знают только пропаганду, а отличным подтверждением тому является провоенный митинг на Лужниках, который проходил в день записи интервью. Он напоминал Нюрнбергские митинги Адольфа Гитлера, Путин говорил, что это их “историческая судьба”.

Он также полностью поддержал отстранение российских спортсменов от соревнований, пока не прекратится война.

— Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это “спецоперация”. Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это города под бомбежками.

Большинство футбольных болельщиков по всему миру выразило свою поддержку Украине. Но некоторые фанаты Челси запятнали дань уважения украинскому народу, воспев вместо этого имя Романа Абрамовича, — пишет Daily Mail.

– Историю Челси невозможно отменить. Фаны Челси всегда останутся с клубом, потому что они любят его. Знаю, что это трудный момент. Но я тоже нахожусь в таком положении, когда учитывая, что происходит с моей страной, хочу призвать всех сыграть свою роль, – высказался по этому поводу футбольный специалист.

Шевченко добавил, что сейчас хочет только одного: мира в своей стране и прекращения убийств невинных людей и детей.