Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал заявку России на проведение мужского чемпионата Европы 2028 года “за пределами сатиры” и рекомендовал организовывать турнир в Украине, несмотря на совместную заявку Великобритании и Ирландии.

Об этом Джонсон заявил в четверг, 24 марта, в Брюсселе во время саммита НАТО. Днем ранее РФ заявила, что заинтересована в проведении Евро-2028 или Евро-2032.

— Идея о том, чтобы Россия сейчас могла провести любой футбольный турнир или любое культурное событие, выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, что кто-нибудь серьезно рассмотрит их предложение. Я думаю, что лучше бы было, чтобы все российские войска немедленно покинули Украину, а турнир лучше передать им (Украине, — Ред.), – сказал Джонсон.

Джонсон отвечал на прямой вопрос о том, не было бы лучше для Украины провести Евро, нежели для России. The Guardian пишет, что при этом сам Джонсон, очевидно, подзабыл, что его собственная страна подала заявку на проведение Евро-2028, имея полную поддержку со стороны правительства.

Вскоре спикер Джонсона подчеркнул, что премьер имел в виду, что “агрессорам, таким как Россия, не следует давать платформу на международной арене”.

— Не забывайте о престижности проведения всемирно известных спортивных соревнований. Это предложение наглое и крайне ошибочное со стороны России, учитывая ее ужасные действия в Украине. Но очевидно, что мы остаемся полностью привержены заявке Великобритании и Ирландии на Евро-2028, которая сохраняет поддержку правительства, — сказал спикер Джонсона.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал предложение Бориса Джонсона провести Евро-2028 в Украине. Он отметил, что Евро в Украине уже было, а поэтому лучше побороться за чемпионат мира.

– Почему бы не подать заявку на чемпионат мира? Евро у нас уже было, лучше сразиться за чемпионат мира. Тем более что Украина объединила весь мир. Пожалуй, не чемпионат Европы, мы его уже проводили. А вот чемпионат мира будет гораздо лучше.

После полномасштабного вторжения России в Украину на страну-агрессорку наложили большие санкции, а также отобрали финал Лиги чемпионов-2022, дисквалифицировали российские клубы с еврокубков, а сборную России с плей-офф отбора на ЧМ-2022. Также УЕФА сообщил о расторжении контракта с российской компанией Газпром, которая была титульным спонсором организации.