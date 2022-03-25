Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал золотую медаль на финальном этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко в регионе Лобмардия.

Он набрал 105,3 балла, превзойдя на девять баллов серебряного призера из Канады Миха Фонтейна, который является бронзовым призером Пекина-2022 в смешанных соревнованиях.

В этом году 20-летний ровенчанин дебютировал на зимних Олимпийских играх в Пекине и занял 15-е место в индивидуальных соревнованиях.

Кроме Котовского, в последний день соревнований выступали еще несколько украинцев: Владимир Кушнир (пятое место), Максим Кузнецов (восьмое), Захар Максимчук (12-е) и Марк Лайош (13-е). У женщин Диана Яблонская стала девятой, а Оксана Яцюк – 11-й.

Результаты украинцев на последнем этапе Кубка Европы отразились на общем зачете. В мужском и женском зачете два украинца были представлены в первой тройке.

В общем командном зачете Кубков Европы в сезоне 2021/22 команда Украины заняла первое место, опередив ближайшего преследователя Казахстан на 656 очков.