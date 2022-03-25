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Факты / Спорт

Украинский фристайлист Котовский выиграл золото на финальном этапе Кубка Европы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Дмитро Котовський

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал золотую медаль на финальном этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко в регионе Лобмардия.

Он набрал 105,3 балла, превзойдя на девять баллов серебряного призера из Канады Миха Фонтейна, который является бронзовым призером Пекина-2022 в смешанных соревнованиях.

В этом году 20-летний ровенчанин дебютировал на зимних Олимпийских играх в Пекине и занял 15-е место в индивидуальных соревнованиях.

Кроме Котовского, в последний день соревнований выступали еще несколько украинцев: Владимир Кушнир (пятое место), Максим Кузнецов (восьмое), Захар Максимчук (12-е) и Марк Лайош (13-е). У женщин Диана Яблонская стала девятой, а Оксана Яцюк – 11-й.

Результаты украинцев на последнем этапе Кубка Европы отразились на общем зачете. В мужском и женском зачете два украинца были представлены в первой тройке.

В общем командном зачете Кубков Европы в сезоне 2021/22 команда Украины заняла первое место, опередив ближайшего преследователя Казахстан на 656 очков.

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Источник: Минмолодежьспорт

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