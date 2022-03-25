По итогам полуфинальных матчей европейского отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре определились первые финалисты квалификации.

Победителями полуфиналов плей-офф стали сборные Уэльса, Португалии, Швеции, а также Северной Македонии.

Отбор на чемпионат мира-2022: 1/2 финала

Самую большую сенсацию этого раунда преподнесли македонцы, ведь подопечные Благоя Милевского выбили действующих чемпионов Европы – сборную Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч на второй минуте компенсированного времени забил Александр Трайковски. Сама игра прошла в Палермо на стадионе Ренцо Барбера.

Еще в одном полуфинале сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Австрии со счетом 2:1. Победу валлийцам обеспечил дубль Гарета Бейла, а за австрийцев “сыграл” Бен Дэвис, переправивший круглого в свои ворота.

Таким образом, именно Уэльс станет соперником дуэта Шотландия – Украина, игру которых перенесли на июнь.

Сборная Португалии в финал квалификации вышла благодаря победе у Порту над Турцией 3:1. Среди подопечных Фернанду Сантуша голами отличились Отавио, Диогу Жота и Матеус Нуньес. За турок отличился Бурак Йылмаз.

Сборная Швеции дожила команду Чехии (1:0) в овертайме благодаря голу хавбека Робина Куайсона.

Еще одним участником финала квалификации стала сборная Польши, вышедшая благодаря дисквалификации сборной России после того, как российский режим развязал полномасштабную войну в Украине.

Финальные матчи отбора Швеция – Польша, Португалия – Северная Македония состоятся 29 марта в 21.45 по киевскому времени.