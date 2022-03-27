Форвард португальской Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук обратился в мировое сообщество. Футболист призвал помочь остановить войну в Украине, которую развязала путинская Россия.

На своей странице в Instagram Яремчук выложил видеокадры Мариуполя с высоты птичьего полета. На них видно, как на самом деле выглядит “русский мир” и “освобождение”.

В своем посте футболист описал все происходящие в стране ужасы и призвал мир помочь Украине.

Футболист также написал текст, где описал все происходящие в стране страхи. Он призывает мир помочь Украине.

— Я — Роман Яремчук, игрок Бенфики и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я человек и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже больше 100 детей. Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создает гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид! – написал Яремчук.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Спортсмен подчеркнул, что список погибших в Украине детей пополняется каждый день, а поэтому “просто сейчас мы должны остановить Путина и защитить Украину!”

– Когда я говорю мы, я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей. Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!

В начале марта лиссабонская Бенфика основала кампанию для помощи пострадавшим украинцам в результате войны с Россией.

Португальский клуб организовал сбор пищи, медицинских средств, необходимых вещей и товаров для детей.