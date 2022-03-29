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Факты / Спорт

Первый чемпион независимой Украины ФК Таврия во второй раз прекратил существование

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ФК Таврія

Первый чемпион независимой Украины симферопольский ФК Таврия заявил о прекращении своего существования.

Такую досадную новость своим поклонникам клуб сообщил в социальных сетях.

Таврия уже объявляла о прекращении существования в 2014 году после оккупации АР Крым Россией, но впоследствии клубу удалось возродиться и выступать во Второй лиге Украины.

— Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.

Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины, — говорится в заявлении клуба в Facebook.

Симферопольцы базировались в Херсонской области, выступая в селе Марьяновка Каховского района.

На момент приостановки чемпионата Украины по футболу Таврия занимала пятое место в группе Б Второй лиги Украины по футболу.

В 1992 году симферопольская Таврия стала первым чемпионом по футболу независимой Украины.

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Источник: ФК Таврия

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