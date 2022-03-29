Первый чемпион независимой Украины симферопольский ФК Таврия заявил о прекращении своего существования.
Такую досадную новость своим поклонникам клуб сообщил в социальных сетях.
Таврия уже объявляла о прекращении существования в 2014 году после оккупации АР Крым Россией, но впоследствии клубу удалось возродиться и выступать во Второй лиге Украины.
— Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.
Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины, — говорится в заявлении клуба в Facebook.
Симферопольцы базировались в Херсонской области, выступая в селе Марьяновка Каховского района.
На момент приостановки чемпионата Украины по футболу Таврия занимала пятое место в группе Б Второй лиги Украины по футболу.
В 1992 году симферопольская Таврия стала первым чемпионом по футболу независимой Украины.
Источник: ФК Таврия