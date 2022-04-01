Жена чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика Екатерина показала, в каком состоянии находится двор их дома в Ворзеле на Киевщине — после того как там побывал “русский мир”.

В социальной сети Instagram женщина поделилась фото в сторис.

— “Русский мир”! Заехал и ко мне! Твари! Просто все испортили, на*рали, как всегда! — написала Екатерина.

На еще одном снимке видно, что российские оккупанты, обосновавшись в их доме, еще и устраивали застолье.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, но впоследствии получил разрешение на выезд из Украины. Он сообщил, что будет готовиться к реваншу с британским боксером Энтони Джошуа.

Позже 35-летний боксер обратился к украинцам, объяснив свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению Усика, таким образом он больше поможет своей стране.