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Факты / Спорт

Мужская сборная Италии по баскетболу отказалась играть с Россией

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Мужская сборная Италии по баскетболу отказалась играть с Россией

Из-за войны в Украине мужская сборная Италии по баскетболу отказалась играть отборочный матч к чемпионату мира-2023 против России.

Об этом сообщает Суспільне с ссылкой на заявление Федерация баскетбола Италии.

В итальянской федерации не только не захотели играть против РФ, там возмущены и тем, что FIBA до сих пор не отстранила от соревнований Россию, которая и развязала полномасштабную войну против Украины.

Как отметил президент Итальянской федерации Джованни Петруччи, отказаться Италия решила после промедления Международной федерации баскетбола (FIBA) с отстранением сборной РФ от соревнований.

— Я очень разочарован, я не думал, что все зайдет настолько далеко. Для FIBA не было достаточно того, что почти все международные федерации отстранили Россию от соревнований.

Даже рекомендаций Международного олимпийского комитета было недостаточно – очевидно, их ошибочно приняли за “лекцию”. Сейчас идет война — что еще должно случиться?, — заявил президент итальянской федерации Джованни Петручч.

В FIBA решили подождать с окончательным вердиктом до мая, но Италия с этим не согласилась и сама объявила о том, что не будет играть с россиянами.

– Я не понимаю, что может измениться к маю, — подчеркнул глава Итальянской федерации.

Матч Италия-Россия должен был быть 1 июля в итальянском городе Пезаро.

Петруччи сообщил, что такое же решение приняли и другие команды группы – Исландия, которая должна была играть с Россией следующей, и Нидерланды, в которых уже был отменен запланированный на февраль матч с РФ.

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Фото: Depositphotos

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