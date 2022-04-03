Министерство молодежи и спорта Украины делает все возможное, что украинские спортсмены, несмотря на войну, продолжали тренировки и смогли принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже (Франция).

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, комментируя вызовы для спорта в условиях полномасштабной войны в нашем государстве.

По его словам, задача министерства сейчас – сделать все, чтобы украинские спортсмены продолжали тренироваться и могли участвовать в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, в мировых кубках и побеждать.

– В 2024 году будут Олимпийские игры, где нам нужно, чтобы там были наши спортсмены. Я уверен, что скоро все закончится. Поэтому мы сейчас создаем все условия, чтобы они были в тренировочном процессе и продолжали подготовку, — подчеркнул Гутцайт.

Министр также поблагодарил мировое спортивное сообщество за помощь украинским спортсменам и предоставление возможностей тренироваться.

– Сложно сегодня готовиться в Украине. У нас остались еще базы олимпийской подготовки, многие спортсмены готовятся здесь. Но в общем большинство спортсменов выезжают. И нам очень приятно, что практически все федерации, все страны предоставляют нам все условия, чтобы наши спортсмены ощущали помощь, – рассказал Гутцайт.

Он добавил, что после завершения войны потребуются значительные средства на восстановление спортивной инфраструктуры в Украине, разрушенной российскими захватчиками.

Еще до начала полномасштабной войны Вадим Гутцайт рассказывал, что Украина рассматривает возможность проведения зимних Олимпийских игр в 2030 году.