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Факты / Спорт

Андрей Шевченко примет украинские семьи у себя в Лондоне

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрей Шевченко примет украинские семьи у себя в Лондоне

Легендарный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет украинские семьи в своем доме в Лондоне.

Спортсмен рассказал, что в рамках программы британского правительства Homes for Ukraine он заполнил необходимые документы и пригласил к себе две семьи, которые были вынуждены бежать из Украины из-за войны, что развязала Россия.

— Я подал документы, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают возможности и дальше сами определяются, какие семьи отправят ко мне, — рассказал Андрей.

Шевченко отметил, что, скорее всего, будет приглашать и третью семью.

Также он рассказал, что его мать и сестра спустя три недели после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали в Италию.

— 20 дней мама была у себя дома, но состояние ее здоровья начало ухудшаться, поэтому мы решили ее забрать. Сестра и мама сели в машину, забрали двух собак и доехали в Ужгород. Остановились там. Сейчас они перешли границу и приехали в Италию, — поделился футболист.

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Ранее Андрей Шевченко растрогался, говоря о войне в Украине. В эфире итальянского телеканала спортсмен расплакался.

К слову, футболист — не единственный, кто готов принять украинских беженцев.

О готовности принять беженцев из Украины заявили актер Бенедикт Камбербэтч и певица Шер.

Готова помочь украинским беженцам и королевская семья Бельгии, а король Нидерландов Виллем-Александр предложил в распоряжение украинцев один из своих дворцов. 

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Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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