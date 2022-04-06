Киевское Динамо сейчас за границей готовится к серии товарищеских благотворительных матчей с европейскими клубами.

Во время одной из тренировок главный тренер бело-синих Мирча Луческу обратился к своим игрокам, призвав их бороться на футбольном поле так, как это делают украинские воины на поле боя.

— Если украинские солдаты героически сражаются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа!

76-летний специалист отметил своим футболистам, что соперники киевлян в благотворительных матчах не будут поддаваться и делать Динамо какие-нибудь поблажки на поле.

— Они выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов! – добавил Луческу.

Футболисты киевского Динамо покинули территорию Украины и находятся в Румынии, где готовятся к серии благотворительных матчей с европейскими клубами в апреле-июне. Соперниками киевлян среди других клубов станут Боруссия Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Бенфика, Милан.