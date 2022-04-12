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Факты / Спорт

Ракицкий вернулся в Шахтер и сыграет в благотворительных матчах за горняков

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ярослав Ракицький

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, после начала полномасштабной войны войны покинувший санкт-петербургский Зенит, присоединился к донецкому Шахтеру.

Официальный сайт горняков сообщил, что игрок прибыл в расположение команды в Турции.

 

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Ракицкий вместе с командой будет готовиться к благотворительным матчам. В соцсетях Шахтер поделился видео Ракицкого с главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

В социальных сетях уже отреагировали на возвращение Ярослава в Шахтер, за который он играл до перехода в Зенит. Некоторые пользователи называют Ракицкого “блудным сыном” и готовы дать игроку второй шанс в команде, но не в сборной Украины.

14 апреля во втором матче Shakhtar Global Tour for Peace в Польше горняки встретятся с Легией из Гданьска.

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Все средства от реализации билетов и рекламы будут переданы волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. В пресс-службе Шахтера отметили, что первая благотворительная игра с греческим Олимпиакос принесла 3,2 млн грн.

Питерский Зенит объявил о расторжении контракта с Ярославом Ракицким 2 марта. Российский клуб объяснил досрочное расторжение соглашения с футболистом “тяжелой семейной ситуацией”. Там отметили, что Ракицкий сам попросил об этом.

Фото: ФК Шахтер

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Источник: ФК Шахтер

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