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Факты / Спорт

Футболист юношеской команды Динамо оказался сыном террориста из “ЛНР”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Артур Уваров

Футболист киевского Динамо U-19 Артур Уваров оказался сыном врага и предателя Украины из “властных структур” террористической организации “ЛНР” Максима Уварова. В пресс-службе Динамо сообщили, что клуб провел расследование, установив достоверность этой информации.

Отмечается, что спортсмен скрывал факт, что его отец — замглавы “комитета народного совета” “ЛНР” по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы”.

Его отец числится в списке врагов Украины на сайте центра Миротворец.

— Мы не одобряем “сталинские методы”, в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, и Уваров не сразу дал положительный ответ.

Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с данным игроком, — говорится в сообщении.

Артур Уваров провел шесть матчей и отличился двумя голами в текущем чемпионате Украины U-19. По данным портала Transfermarkt, летом 2020-го форвард перешел в Динамо из академии донецкого Шахтера.

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Источник: Динамо Киев

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