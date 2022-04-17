Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины в апреле

Киевское Динамо отказывается отпускать футболистов своей команды в расположение национальной сборной Украины до 23 мая.

В Telegram-канале КДК опубликовали письмо подтверждения о том, что киевляне не собираются отпускать игроков сборной Украины на сбор сине-желтых в конце апреля, которое состоится в Словении.

В опубликованном документе говорится, что бело-синие запланировали на конец апреля и начало мая ряд товарищеских матчей. С этим и связано решение не отпускать сборников.

— У Динамо нет возможности отправить игроков в состав сборной Украины в указанные даты, — написано в ответе клуба в адрес Украинской ассоциации футбола.

В письме ФК ДК указывает, что игроки будут в лучшей форме, если будут готовиться через благотворительные матчи в клубе. В киевском клубе добавляют, что готовы отпустить игроков 23 мая.

Ожидается, что сборная Украины 29 апреля начнет тренировочный сбор в рамках подготовки к матчу отбора плей-офф на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список из 25 игроков, которые должны прибыть на сбор. В нем пока нет легионеров, которые должны присоединиться к команде в конце мая.

Фото: КДК, УАФ

Источник: КДК