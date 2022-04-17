Сборная Украины на Играх непокоренных в Гааге (Нидерланды) завоевала первую золотую медаль.

Ее завоевал Родион Ситдиков в толкании ядра, показав результат 9,46 метра.

Серебряным призером стал Ясин Махди из команды Ирака, а бронза досталась представителю Канады Гарретту Пауерсу.

У Родиона Ситдикова в 2015 году после участия в боях в Луганской области диагностировали онкозаболевание. Но мужчина смог войти в ремиссию.

– В свое время заявку на участие в Invictus Games оставила жена ветерана Людмила – невероятно сильный человек, которому мы хотим сказать, что эта медаль – и ваша заслуга тоже, – сообщили в Фонде Вернись живым.

Кроме золота серебро и бронзу в копилку украинской команды принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину. Результат Артема – 5,20, Ивана – 5,10 м

Invictus Games (Игры непокоренных) – это международные мультидисциплинарные соревнования для бывших и нынешних военных, получивших ранения или заболевания при выполнении боевых заданий.

Игры основал британский принц, герцог Сассекский Гарри в 2014 году. Их цель – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути к социальной интеграции.

Соревнования открылись 17 апреля с торжественной церемонии. Жена Гарри, герцогиня Сассекская, Меган поблагодарила Нидерландов за возможность провести Игры непокоренных.

— Для каждой команды, как мы с мужем отдаем себе отчет, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем, – отметила Меган Маркл, добавив: Слава Украине!

Принц Гарри подчеркнул, что Игры непокоренных позволят миру “лучше показать” Украину.