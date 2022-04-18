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Факты / Спорт

Дочь пленной волонтерки Юлии Паевской Тайры завоевала бронзу на Играх непокоренных

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Анна Софія Пузанова

Копилка сборной Украины пополнилась еще одной медалью на Играх непокоренных в Гааге. Бронзу в соревнованиях по стрельбе из лука завоевала 18-летняя Анна София Пузанова – дочь украинской волонтера и парамедика Юлии Паевской Тайры.

Девушка не должна была участвовать в соревнованиях, но организаторы допустили ее вместо ее мамы, находящейся в российском плену.

Анна София в бронзовом финале победила спортсменку из Франции. Золото завоевала представительница Великобритании, а серебро — у румынки.

В первый соревновательный день Украина завоевала четыре медали, а на старте второго дня — две в стрельбе из лука.

Пузанова также встретилась во время соревнований с герцогами Сассекскими Гарри и Меган. Как сообщил британский телеканал Sky News, девушка после общения с Гарри отметила, что герцог знает о ситуации с ее мамой и проявил “много поддержки”.

— Мою маму взяли в плен русские солдаты под Мариуполем 16 марта уже месяц назад. Теперь она, вероятно, в России. Если честно, я не знаю, где она конкретно, потому что у нас нет связи с ней. Я действительно скучаю по ней, — цитирует Анну Софию Sky News.

Паевская должна выступать на Играх непокоренных в стрельбе из лука и паверлифтинга.

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Фото: Invictus Games: Team Ukraine

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Источник: Sky News

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