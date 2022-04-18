Копилка сборной Украины пополнилась еще одной медалью на Играх непокоренных в Гааге. Бронзу в соревнованиях по стрельбе из лука завоевала 18-летняя Анна София Пузанова – дочь украинской волонтера и парамедика Юлии Паевской Тайры.

Девушка не должна была участвовать в соревнованиях, но организаторы допустили ее вместо ее мамы, находящейся в российском плену.

Анна София в бронзовом финале победила спортсменку из Франции. Золото завоевала представительница Великобритании, а серебро — у румынки.

В первый соревновательный день Украина завоевала четыре медали, а на старте второго дня — две в стрельбе из лука.

Пузанова также встретилась во время соревнований с герцогами Сассекскими Гарри и Меган. Как сообщил британский телеканал Sky News, девушка после общения с Гарри отметила, что герцог знает о ситуации с ее мамой и проявил “много поддержки”.

— Мою маму взяли в плен русские солдаты под Мариуполем 16 марта уже месяц назад. Теперь она, вероятно, в России. Если честно, я не знаю, где она конкретно, потому что у нас нет связи с ней. Я действительно скучаю по ней, — цитирует Анну Софию Sky News.

Паевская должна выступать на Играх непокоренных в стрельбе из лука и паверлифтинга.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine