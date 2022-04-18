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Факты / Спорт

Украина на Играх непокоренных борется за право доносить правду о войне — Минветеранов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Украина на Играх непокоренных борется за право доносить правду о войне — Минветеранов

Во время Игр непокоренных в Гааге (Нидерланды) проходят не только спортивные, но и информационные соревнования. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра Украины по делам ветеранов Инна Драганчук.

— Кроме побед на пьедесталах, наша сборная борется за право доносить правду, максимально рассказывая о том, что на самом деле происходит в Украине и насколько страшна война России против Украины, — сказала она.

Драганчук добавила, что завоеванные медали на Играх непокоренных “ценнее, чем когда-либо”. По ее словам, каждая такая победа приближает одну большую для Украины.

Родион Ситдиков, принесший первую золотую медаль в копилку сборной Украины, выразил уверенность, что Украина завершит соревнование на хорошей ноте.

— Команда начала соревнование на хорошей ноте, но я уверен, что песня будет дальше тоже хорошая и закончим мы на хорошей ноте. Я просто принял участие, вложил свою лепту, что смог, то и смог.

По итогам выступлений 18 апреля команды стрелков Украина завоевала командное серебро. В команде отметили, что была возможность подняться выше на пьедестале, но из-за отсутствия тренировок немного не хватило.

Украинская команда также призвала международное сообщество обратить внимание и создать международное давление, чтобы освободить из российского плена парамедика-волонтерку Юлию Паевскую на псевдо Тайра.

Игры непокоренных проходят в Гааге с 16 по 22 апреля 2022 года. Наша команда представлена в восьми видах спорта, в частности, в плавании, беге, толкании ядра, стрельбе из лука, баскетболе на колясках.

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Скриншот: UkraineMediaCentre Kyiv

Источник: UkraineMediaCentre Kyiv

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