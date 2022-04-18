Зозуля и Лунин в Мадриде сыграли в футбол с украинскими беженцами

Украинские футболисты Роман Зозуля и Андрей Лунин, защищающие цвета испанских клубов, посетили в Мадриде украинских беженцев и сыграли товарищеский матч.

— Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который посетили, в настоящее время находятся 80 детей. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина, – написал Роман.

Кроме игры в футбол, спортсмены привезли соотечественникам гуманитарную помощь и подписали ряд автографов.

Роман Зозуля играет за выступающий в Сегунде клуб Фуэнлабрада, а Андрей Лунин — голкипер мадридского Реала.

В конце марта министр юстиции Испании Хосе Эскрива сообщил, что с момента широкомасштабного вторжения России в Украину в его страну прибыли около 25 тыс. украинцев.

Он отметил, что по состоянию на них тогда зарегистрировались в органах власти только 9 тыс.

Факты ICTV говорили, на что могут рассчитывать беженцы из Украины в Испании.

Источник: Роман Зозуля