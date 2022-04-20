В нидерландской Гааге завершился третий день соревнований на Играх непокоренных. Три медали Украине завоевали пловцы из Ровенской области Андрей Бадарак и Иван Лепеха.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Андрей Бадарак получил золото в плавании на 50 м на спине! Андрей улучшил свой результат почти на 5 сек, — рассказали в Генштабе.

Также Бадарак получил Украине еще одну награду — бронзовую медаль в заплыве на 50 м брассом. Он — ветеран ВСУ, который передвигается на инвалидном кресле после тяжелых травм позвоночника и ног, полученных в боях за Донбасс.

В то же время ветеран российско-украинской войны Иван Аир завоевал бронзу в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. В финале была ожесточенная борьба, однако спортсмену удалось поднять флаг Украины на церемонии награждения.

Кроме того, уже бронзовый призер Игр в Гааге в беге на 1 500 м Алексей Бобчинец, завершил соревнования по плаванию на 50 м вольным стилем с шестым результатом среди лучших спортсменов в своей категории.

А Василий Стуженко финишировал в плавании 50 м на спине с пятым результатом в своей категории.

Напомним, что первую золотую медаль для Украины на Играх непокоренных получил Родион Ситдиков в толкании ядра, показав результат 9,46 м.

Фото: Генштаб ВСУ