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Факты / Спорт

Сборная Украины обыграла Косово в матче элит-раунда отбора Евро-2022 U-17

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
юнацька збірна України U17

Сборная Украины U-17 (игроки не старше 2005 года рождения) с победы стартовали в элит-раунде квалификации к чемпионату Европы-2022, который состоится в Италии.

В итальянском Поджибонсе подопечные Олега Кузнецова одолели ровесников из Косово со счетом 2:0.

Счет в матче на 75-й минуте открыл хавбек киевского Динамо Дмитрий Кремчанин после ассиста от полузащитника донецкого Шахтера Максима Деркача.

Финальную точку во встрече поставил защитник бело-синих Алексей Гусев, удвоивший счет на первой компенсированной минуте второго тайма.

Через три дня, 23 апреля, украинская команда в Колле-ди-Валь-д’Эльсе встретится с командой Польши. Со сверстниками из Италии подопечные Кузнецова сыграют 26 апреля в Сиене.

Финальный турнир Евро-2022 состоится с 16 мая по 1 июня в Израиле.

Победитель элит-раунда отбора в группе 6, где играет Украина, будет выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Вторая команда группы может попасть в квартет В вместе с Францией, Нидерландами и Болгарией.

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Источник: УАФ

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