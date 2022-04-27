Это не о победе, а о борьбе на всех фронтах: Игорь Галушка выиграл золото Игр непокоренных и призвал спасти Мариуполь

25-летний ветеран АТО из Львова завоевал золото на Играх непокоренных в Гааге. А на пьедестал для вручения награды вышел с флагом Украины и призывом сохранить Мариуполь – Save Mariupol.

Как рассказывает сам Игорь, так он пытался показать всему миру, что действительно происходит в Украине, как Россия уничтожает Мариуполь и как город героически защищают его собратья из Азова. В настоящее время мужчина вернулся в родной город.

– Наша цель – не только спортивные результаты. Для нас важно рассказать и донести миру, что действительно происходит в Украине, какая это война. Было много разных встреч с должностными лицами в неформальном общении. Надеюсь, удалось заложить хоть какой-нибудь маленький кирпич в нашу общую победу, — говорит Игорь.

По его словам, сборную Украины в Нидерландах встречали аплодисментами. Чувствовалась невероятная поддержка всех участников соревнований. Игорь стал лучшим в гребле на тренажерах. К этому готовился несколько лет. С сентября 2014-го и до апреля 2017-го мужчина воевал в составе полка Азов. Он участвовал в боях за Марьинку, Широкино, Водяное, Лебединское и т.д.

– Мне было 18 лет. Мои друзья из Львова были в батальоне Азов, и я решил именно к ним поехать. Это было мое внутреннее чувство: когда я был дома, то мыслями был где-то на востоке Украины. И когда я оказался там, почувствовал, что мне здесь комфортно, что это место, где я должен быть, – вспоминает Игорь.

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10 апреля 2017 года под Марьикой Донецкой области Игорь Галушка получил сквозное пулевое ранение в голову, помогая побратиму.

– Ранение сначала получил мой собрат, я пытался ему помочь. Мы пробовали эвакуироваться и тогда мне прострелили голову, – рассказывает ветеран войны.

Шар задел левое полушарие мозга и тот участок, который отвечает за речь. Игорь не мог ни говорить, ни шевелить рукой и ногой. Половина тела у него была парализована. Врачи не давали никаких шансов. Но большое желание Игоря жить – победило. Впереди было продолжительное лечение и реабилитация. Боец учился снова ходить, писать и говорить.

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– Это было ужасно и невыносимо. Элементарные движения не удавались. Это было очень эмоционально тяжело. Я выбирал какое-нибудь слово и целый день его повторял, пытался его сказать. А перед тем мне мама написала алфавит на листе и я пробовал произносить буквы. Но не все буквы выходили, по две буквочки в день и что-то и получалось. Но сейчас друзья смеются, что у меня рот не закрывается, – с улыбкой говорит мужчина.

Спасением для него стал спорт. Когда после операции мужчина поправлялся в больнице Мечникова в Днепре, по телевидению увидел сюжет об Играх непокоренных и решил: он должен быть там. Поэтому цель была четкая – как можно быстрее встать на ноги и приступить к тренировкам. К своей цели мужчина шел несколько лет и он и подумать не мог, что препятствует полномасштабное вторжение России в Украину.

– С начала полномасштабной войны у меня была тренировка, как и в большинстве сборной. Некоторые из нас пошли служить, некоторые волонтерить. Я тоже думал отказаться от соревнований. Но меня убедили, что нужно бороться на всех фронтах. Поэтому медаль не была в приоритете, хотелось рассказать о Мариуполе, о том, что там происходит. И появилась идея написать на флаге слова Save Mariupol, – говорит Игорь.

Он отметил, что некоторые из собратьев погибли во время защиты Мариуполя, другие – продолжают оборону города. Но никто складывать оружие не собирается.

Напомним, Игры Непокоренных – это международные спортивные соревнования, в которых борются за победу в нескольких дисциплинах военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий. В случае Украины – это ветераны русско-украинской войны.

Фото: Игорь Галушка