Умер самый влиятельный футбольный агент мира Мино Райола

Умер известный футбольный агент Мино Райола. Ему было 54 года. О смерти нидерландца сообщила его семья на его официальной странице в Twitter.

— С глубокой скорбью сообщаем, что умер самый заботливый и невероятный футбольный агент из всех когда-либо живших. Мино боролся до конца с тем же усердием, которое он вкладывал в переговорные процессы, защищая своих футболистов, — говорится в сообщении семьи Райолы.

В обращении отмечается, что Райола “написал новую главу в современной истории футбола”. Семья попросила уважительно относиться к частной жизни семьи и друзей в этот печальный момент и поблагодарила за поддержку.

Нидерландец итальянского происхождения был прооперирован в больнице Сан-Рафаэле в Милане из-за заболевания легких, не связанного с Covid-19.

Мино Райолу называют самым влиятельным агентом мира. Он представлял интересы Златан Ибрагимович, Эрлинга Голанда, Марко Вератти, Джанлуиджи Доннаруммы, Поля Погба, Генриха Мхитаряна, Маттейс Де Лигта и многих других известных игроков.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением. 28 апреля появилась информация о смерти Райолы, но ее в тот же день опровергли, отметив, что агент находится в тяжелом состоянии в больнице, но жив.