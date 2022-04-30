Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Спорт

Умер самый влиятельный футбольный агент мира Мино Райола

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Міно Райола

Умер известный футбольный агент Мино Райола. Ему было 54 года. О смерти нидерландца сообщила его семья на его официальной странице в Twitter.

— С глубокой скорбью сообщаем, что умер самый заботливый и невероятный футбольный агент из всех когда-либо живших. Мино боролся до конца с тем же усердием, которое он вкладывал в переговорные процессы, защищая своих футболистов, — говорится в сообщении семьи Райолы.

В обращении отмечается, что Райола “написал новую главу в современной истории футбола”. Семья попросила уважительно относиться к частной жизни семьи и друзей в этот печальный момент и поблагодарила за поддержку.

Нидерландец итальянского происхождения был прооперирован в больнице Сан-Рафаэле в Милане из-за заболевания легких, не связанного с Covid-19.

Мино Райолу называют самым влиятельным агентом мира. Он представлял интересы Златан Ибрагимович, Эрлинга Голанда, Марко Вератти, Джанлуиджи Доннаруммы, Поля Погба, Генриха Мхитаряна, Маттейс Де Лигта и многих других известных игроков.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением. 28 апреля появилась информация о смерти Райолы, но ее в тот же день опровергли, отметив, что агент находится в тяжелом состоянии в больнице, но жив.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка