Зинченко потренировался с 10-летним беженцем из Украины на базе Манчестер Сити

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко потренировался с 10-летним мальчиком из Украины на базе своего клуба.

25-летний футболист опубликовал фотографии с тренировки на своей странице в Instagram и поделился историей ребенка.

Зинченко отметил, что провел тренировку с 10-летним мальчиком Андреем, который, как и большинство украинцев, был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны.

– Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беззаботно тренировался со своей командой. Сегодня же он мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома. Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни, – написал игрок.

Защитник горожан выразил надежду, что “скоро придет день украинской победы”.

— И тогда все дети смогут снова проживать свое беззаботное детство, полное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке Манчестер Сити. Слава Украине!, – отметил Зинченко.

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1 мая сборная Украины по футболу прибыла в тренировочный центр Футбольного союза Словении, где будет готовиться к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022. В составе делегации, приехавших из Украины, были только четверо футболистов — Дмитрий Потрошитель, Александр Пихаленок, Сергей Булеца и Алексей Гуцуляк.

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Впоследствии к ним присоединились футболисты Шахтера и киевского Динамо. Украинские легионеры присоединятся к команде по завершении чемпионатов в странах, где они выступают.