Российские оккупанты отпустили украинскую футбольную рефери Ирину Петрову, которую похитили 9 мая у ее дома.

О том, что женщина вернулась домой, сообщила в Facebook Каховская городская территориальная община.

— Хорошая новость. Домой вернулась тренер по футболу новокаховчанка Ирина Петрова. Напомним, что ее 09 мая забрали в отделение полиции, где она и находилась до сих пор, — говорится в сообщении.

Ирина Петрова была похищена 9 мая возле ее дома в Новой Каховке, которая временно находится под контролем оккупантов РФ.

Свидетели инцидента рассказывали, что около 16:00 у подъезда дома, в котором проживает 37-летняя Ирина, к ней подошли неизвестные в гражданской одежде с георгиевскими лентами. Отмечалось, что эти лица находились в нетрезвом состоянии. Они забрали Петрову в отделение полиции.

После оккупации Херсонской области россиянами Ирина активно участвовала в проукраинских митингах, на которые выходила с плакатами о том, что Новая Каховка – это Украина.

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Ирина Петрова обслуживала международные турниры среди женщин и украинские мужские соревнования. В Новой Каховке она работает тренером по футболу.

В начале мая стало известно о похищении оккупантами местного депутата Игоря Протоковыла в Новой Каховке. Российские военные похитили его из собственного дома. С тех пор судьба и местонахождение депутата неизвестны.

Источник: Каховская городская территориальная община