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Факты / Спорт

В Беларуси и России не покажут Олимпийские игры в 2026 и 2028 годах

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олімпійський вогонь

Международный олимпийский комитет не допустил Россию и Беларусь к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что права на медиа в РФ и Беларуси изъяты из тендерного процесса.

Тендерные документы принимались до 25 апреля. Сообщение, опубликованное 24 февраля 2022 г., включало Беларусь и Российскую Федерацию, но затем страны-агрессоры были лишены права участвовать в тендере из-за нарушения Олимпийского перемирия.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Летняя Олимпиада 2028 года пройдет в американском штате Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Следующие по счету Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. Известно, что церемония открытия соревнований в столице Франции впервые в истории состоится не на стадионе, а на реке.

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Источник: МОК

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Фото: Depositphotos

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