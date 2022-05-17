Айнтрахт – Рейнджерс: где смотреть финал Лиги Европы и прогноз букмекеров

Май, 17 в 18:59

В финальном матче Лиги Европы по футболу сезона 2021/22 встретятся немецкий Айнтрахт Франкфурт и шотландский Рейнджерс. Матч состоится 18 мая в Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Айнтрахт – Рейнджерс?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO.

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Прогноз букмекеров на игру Айнтрахт-Рейнджерс

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу орлов принимают ставки с коэффициентом 2.41. Успех Рейнджерса оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи в основное время — 3.35.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе со словенским рефери Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым рефери будет серб Срджан Йованович. Арбитр VAR из Нидерландов — Пол Ван Букель.

Айнтрахт выиграл свой квартет на стадии группового этапа, не потерпев ни одного поражения. На стадии плей-офф команда Гласнера разобралась с российским Зенитом, испанским Бетисом, каталонской Барселоной и английским Вест Гэмом.

Рейнджерс завершил групповой этап вторым в своем квартете, пропустив вперед французский Лион. В плей-офф команда из Глазго выбила из борьбы дортмундскую Боруссию, сербскую Црвену Звезду, португальскую Брагу и германский Лейпциг.