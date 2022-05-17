Май, 17 в 19:23

Сборная Украины по футболу и хорватская Риека проведут товарищеский матч 18 мая. Спарринг состоится в Хорватии на стадионе Руевица в 19.00 по киевскому времени.

Это третий контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии, который состоится 1 июня.

Где смотреть матч Риека – Украина?

В прямой трансляции матч покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.

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Прямой эфир из Хорватии будет доступен на платформе oll.tv и YouTube-канале УАФ.

Прогноз букмекеров на игру Риека — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 1.35. Успех Риеки оценивают в 8:10. На ничью дают коэффициент – 5.40.

В первом спарринге сборная Украины одержала победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:1. Голами в матче отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.