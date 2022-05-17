Шевченко, Месси и Это’О проведут благотворительный матч в поддержку украинских беженцев

Бывший нападающий каталонской Барселоны Самуэль Это’О решил помочь украинским беженцам, которые из-за полномасштабного вторжения России в Украину вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом сообщает итальянский ресурс Tuttomercatoweb.

Камерунец инициирует благотворительный футбольный матч, в котором примет участие легенда Милана, киевского Динамо и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Ожидается, что игра состоится 23 мая на стадионе россонери и неррадзуре Сан-Сиро.

– Я сразу почувствовал близость Самуэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации, и в такой момент я могу только сделать себя доступным для моей Украины и протянуть руку помощи тем, кто вдали от дома.

Вот почему я решил попытаться придать многим семьям подобие нормальности в такой драматической и тяжелой ситуации, – сказал Шевченко.