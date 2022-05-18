Май, 18 в 14:23

Сборная Украины по футболу и хорватская Риека проведут товарищеский матч 18 мая. Спарринг состоится в Хорватии на стадионе Руевица в 19.00 по киевскому времени.

Это третий контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии, который состоится 1 июня.

Где смотреть матч Риека – Украина?

В прямой трансляции матч покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.

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Прямой эфир из Хорватии будет доступен на платформе oll.tv и YouTube-канале УАФ.

Прогноз букмекеров на игру Риека — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 1.30. Успех Риеки оценивают в 8:80. На ничью дают коэффициент – 6.00.

Гимн Украины перед матчем исполнит украинская певица Светлана Тарабарова.

Официальная заявка сборной Украины на игру:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия). Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Беседин (Динамо Киев), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

В первом спарринге сборная Украины одержала победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:1. Голами в матче отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Второй спарринг против итальянского Эмполи тоже завершился победой сборной Украины со счетом 3:1. Голами отличились Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.