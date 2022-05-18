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Факты / Спорт

Шевченко стал первым послом инициативы президента UNITED24

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський та Шевченко
Фото: Офис президента

Легенда киевского Динамо и итальянского Милана Андрей Шевченко стал первым послом UNITED24, указ об основании которого подписал президент Украины Владимир Зеленский.

— Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству. Уверен, тебе все удастся, – сказал Зеленский.

В начале мая президент инициировал запуск фандрейзинговой платформы UNITED24, которая стремится увеличить благотворительные пожертвования на поддержку Украины в мире, в том числе путем объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей для поддержки нашей страны в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский отметил важность, что “первым посольством бренда UNITED24 стал украинец, которого знают во всем мире”.

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Со своей стороны Андрей Шевченко сказал, что для него большая честь стать первым послом UNITED24.

— Я представляю Украину на международной футбольной арене много лет. Но сегодня, когда мое государство страдает от войны, мой приоритет — не футбол, а помощь Украине. Я сделаю все возможное, чтобы повышать осведомленность о потребностях Украины, чтобы поощрять людей присоединяться к UNITED24, вносить вклад в нашу победу, – подчеркнул экс-наставник сборной Украины.

По словам Шевченко, первое событие в поддержку UNITED24 состоится 8 июня – благотворительный вечер-аукцион в Лондоне.

Зеленський та Шевченко

Фото: Офис президента

Фандрейзинговая платформа UNITED24 работает по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь, восстановление Украины. За первую неделю ее работы на счетах НБУ было собрано более $25 млн. Все желающие могут внести вклад в один клик на сайте u24.gov.ua.

При поддержке UNITED24 будут проходить благотворительные события и концерты, партнерские проекты с известными брендами, а также сотрудничество с лидерами мнений.

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Источник: Офис президента
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