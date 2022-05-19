Сборная Украины расписала ничью с хорватской Риекой

Май, 18 в 21:00

Сборная Украины по футболу провела третий контрольный матч в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Подопечные Александра Петракова встречались с хорватским клубом Риека. Игра состоялась в одноименном хорватском городе и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 24-й минуте открыл полузащитник Денис Гармаш. Сначала Артем Довбив завладел мячом в штрафной, отбросил на Виталия Буяльского, который отпасовал на ход Гармашу. А динамовец пробил слета точно в девятку.

Сейчас смотрят

Еще до перерыва Риеке удалось восстановить паритет во встрече после точного удара Йосипа Дрмича.

После перерыва сборная Украины провела хорошую атаку, в которой Александру Зубкову удалось поразить пустые ворота. Впрочем, гол сразу же отменили, ведь Артем Беседин перед этим оказался в положении вне игры.

Возможность выйти вперед сине-желтые имели еще под занавес игру, но Виктор Цыганков упустил момент после розыгрыша углового.

В первом спарринге сборная Украины одержала победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:1. Голами в матче отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Второй спарринг против итальянского Эмполи тоже завершился победой сборной Украины со счетом 3:1. Голами отличились Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихаленок.