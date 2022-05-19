Айнтрахт победил Рейнджерс в серии пенальти в финале Лиги Европы-2022

Май, 19 в 1:01

Айнтрахт Франкфурт стал победителем Лиги Европы розыгрыша сезона-2021/22. В финальном матче, состоявшемся в испанской Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан, подопечные Оливера Гласнера одолели шотландский Рейнджерс после серии пенальти со счётом 1:1 (пен. 5:4).

Шотландский Рейнджерс стал победителем Лиги Европы розыгрыша сезона-2021/22. В финальном матче, состоявшемся в испанской Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан, подопечные Джованни ван Бронкхорста одолели немецкий Айнтрахт со счетом…

Первый острый момент во встрече создали орлы на 11-й минуте. Дайти Камада вышел на свидание с вратарем шотландцев, но не сумел переиграть Аллана МакГрегора. Следом возможность отличиться получил Ансгар Кнауфф, но МакГрегор парировал его удар в правый угол ворот.

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Ответ Рейнджерс последовал с ударом Джо Арибо, которому для точности не хватило нескольких сантиметров, чтобы круглый попал в сетку ворот орлов.

На 30-й минуте матча Филипп Костич пробил рядом со штангой, а спустя две минуты снова принял участие в штурме ворот джерс. Серб среагировал на отскок мяча и плотно пробил с линии штрафной, но снаряд пролетел снова рядом со штангой. Несмотря на неудавшиеся попытки орлов было заметно, что Костич изрядно пощекотал нервы МакГрегору.

После перерыва Рафаэль Борре упал в штрафной во время борьбы с соперником. Арбитр Славко Винчич пошел смотреть видеоповтор, но пенальти так и не увидел. В то же время шотландцы, едва не получившие назначение одиннадцатиметрового в свои ворота, бросились в атаку. Арибо пробивал после паса от Райана Кента, но мяч пролетел мимо ворот.

Но гол назревал во встрече, и счет удалось открыть нигерийцу Арибо после ошибки в обороне орлов. А точнее Тута потерял равновесие, упал и не успел остановить Арибо, вышедшего лицом к лицу с Траппом. И как тут не припомнить пресловутое падение экс-тренера джерс Стивена Джеррарда в период его игры за Ливерпуль в матче с Челси в 2005 году. Флешбек перед глазами мигнул у футбольных фанатов в этом моменте.

Восстановить паритет во встрече сразу пытался Йеспер Линдстрем, но защитник заблокировал его удар. Следом свой шанс упустил Камада, пробив выше ворот. Но штурм продолжался и на 69-й минуте Костич после паса от Борре пробил в нижний угол ворот.

Игра медленно переходила в экстра-тайм, но завершить игру за 90-минут еще надеялся тот же Костич, Впрочем в решающий момент пробил мимо ворот.

В экстратайме команды обменялись острыми моментами. Сначала Кристиан Якич пробил с дальней дистанции выше ворот, а затем Кент проверил на бдительность Траппа, пробив в левый угол ворот.

После счета 1:1 по итогам двух таймов и экстратаймов новый чемпион Лиги Европы определялся в серии пенальти. За Рейнджерс не забил Аарон Рэмзи, что стоило команде чемпионских медалей. В то же время пять футболистов Айнтрахта не промахнулись с одиннадцати метров.

Айнтрахт — Рейнджерс — 1:1 (пен. 5:4)