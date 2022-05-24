Рома — Фейеноорд: где смотреть финал Лиги конференций и прогноз букмекеров

Май, 24 в 13:32

В финальном матче дебютного розыгрыша Лиги конференций сезона-2021/22 встретятся итальянская Рома и нидерландский Фейеноорд . Игра состоится 25 мая в Тиране на Арене Комбетаре.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Рома – Фейеноорд?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO.

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Прогноз букмекеров на игру Рома — Фейеноорд

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На победу волков принимают ставки с коэффициентом 2.41. Успех Фейеноорд оценивают в 3.10. Ничейный результат встречи в основное время — 3.35.

На то, что Рома получит победу в дополнительное время, дают 10.00, тогда как на нидерландскую команду — 11.50. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаков – 10.50.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с румынским рефери Иштваном Ковачем. Ему будут ассистировать соотечественники: Василе Маринеску и Михай Овидиу Артене. Четвертым рефери будет швейцарец Сандро Шерер. Арбитр VAR из Германии – Марко Фриц. Его ассистентами будут соотечественники – Кристиан Дингерт и Бастиан Данкерт.

Рома выиграла свой квартет, потерпев одно разгромное поражение от Буде-Глимта. На стадии плей-офф команда Моуринью разобралась с нидерландским Витессом, норвежским Буде-Глимтом и английским Лестером Сити.

Фейеноорд выиграл свою группу, не потерпев ни одного поражения. На стадии плей-офф команда Арне Слота прошла сербский Партизан, чешскую Славию и французский Марсель.

Фото: Wikipedia/OdettMelody