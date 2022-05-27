Ливерпуль – Реал Мадрид: где смотреть финал Лиги чемпионов и прогноз букмекеров

Май, 26 в 21:21

В финальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22 встретятся английский Ливерпуль и испанский Реал Мадрид. Встреча состоится 28 мая в пригороде Парижа на стадионе Стад де Франс.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Где смотреть Ливерпуль – Реал?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на видеосервисах MEGOGO и Volia TV.

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Прогноз букмекеров на игру Ливерпуль — Реал

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Юргена Клоппа. На победу мерсисайдцев принимают ставки с коэффициентом 2.04. Успех Реала оценивают в 3.60. Ничейный результат встречи в основное время — 3.75.

На то, что Ливерпуль одержит победу в дополнительное время, дают 9.90, тогда как на мадридскую команду — 13.00. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаков – 12.00.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с французским рефери Клеманом Тюрпеном. Ему будут ассистировать соотечественники: Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертым рефери будет Бенуа Бастьен. Арбитр VAR также из Франции – Жером Брисар. Его ассистентами будут итальянцы – Массимилиано Иррати и Филиппо Мели.

Ливерпуль на групповой стадии встречался с мадридским Атлетико, Порту и Миланом. В этих матчах подопечные Клоппа ни разу не проиграли, одержав максимальное количество очков – 18. В плей-офф мерсисайдцы прошли миланский Интер, португальскую Бенфику и испанский Вильярреал в полуфинале.

С одним поражением от молдавского Шерифа свою группу прошел Реал, набрав 15 очков. Кроме клуба из Тирасполя, в квартете с галактикос были еще донецкий Шахтер и миланский Интер. В плей-офф команда Карло Анчелотти одолела французский ПСЖ, английские Челси и в полуфинале Манчестер Сити.

Последний раз команды встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве. Тогда победа досталась клубу из Мадрида.