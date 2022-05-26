Май, 26 в 15:23

Глава Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин высказался об участии клубов из России в будущих розыгрышах еврокубков.

В интервью Sky Sports Italia он заявил, что организация недооценила действия России, которая совершила полномасштабное вторжение на территорию суверенной Украины.

— Мы все неверно оценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог представить, что война начнется. Когда это началось, мы все думали, что это может занять несколько недель. Поэтому сейчас очень сложно предположить, что произойдет. Я не уверен, что российские клубы смогут снова сыграть в еврокубках. Мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы могли играть в своих турнирах, — сказал президент УЕФА.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от участия в международном сезоне-2022/2023.

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Российские команды отстранили от участия в еврокубках сезона-2022/23, Лиги наций УЕФА, чемпионата Европы-U21, женского Евро-2022, а также от участия в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Также заявка России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году была отклонена.

В начале марта УЕФА принял решение исключить Россию из претендентов на путевку в ЧМ-2022 в Катаре. Это решение позволило Польше сразу выйти в финал плей-офф отбора.