Рома во главе с Моуринью взяла первый в истории трофей Лиги конференций

Май, 26 в 0:15

Итальянская Рома стала победительницей Лиги конференций сезона-2021/22. В финальном матче римляне одолели нидерландский Фейеноорд со счетом 1:0. Игра прошла в Тиране (Албания) на стадионе Арена Комбетаре.

Единственный гол во встрече в первом тайме забил Николо Дзаньоло, нанеся точный удар в левый угол ворот после паса от Джанлуки Манчини.

После перерыва защитник нидерландцев Гернот Траунер имел возможность сравнять счет, но мяч предательски поразил штангу ворот. После отскока круглого подобрал Гус Тиль, но Руй Патрисиу сумел выручить волков в опасном моменте.

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Сразу после этого Иштрван Ковач пошел смотреть спорный момент с игрой рукой у Брайана Кристанте, но в итоге причин для пенальти не увидел.

Казалось, Фейеноорд вот-вот дожмет Рому, но португалец Патрисиу был на высоте на поле арены в Тиране и нивелировал угрозу после удара Тирелла Маласии.

Под конец матча Лоренцо Пеллегрини классно пробил после прострела в штрафную, но Юстин Бейло парировал.

Таким образом, благодаря победе над Фейоноордом итальянская Рома вписала свое имя в историю, как первый победитель Лиги конференций. Для Ромы – это первый евротрофей за 61 год.

Рома — Фейеноорд — 1:0