Май, 27 в 18:07

Команды из Украины и Беларуси не смогут сыграть между собой ни в одном из турниров под эгидой Европейского футбольного союза.

Решение о разведении команд из двух стран было принято сегодня, 27 мая, во время заседания Исполнительного комитета УЕФА.

Отмечается, что во время предстоящих жеребьевок турниров под эгидой УЕФА команды из Беларуси и Украины будут разведены. Решение вводится немедленно в дальнейшее сообщение.

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— Сегодняшнее решение принято для обеспечения бесперебойного проведения соревнований УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников может быть не полностью гарантирована в условиях военного конфликта, — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Еще 3 марта исполком УЕФА принял решение, что поскольку полномасштабное вторжение российской армии на территорию Украины происходило, в том числе, из соседней территории Беларуси, матчи УЕФА не будут проводиться на территории этой страны. Даже на нейтральных полях белорусские команды обязаны играть без зрителей.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от участия в международном сезоне-2022/2023.

Российские команды отстранили от участия в еврокубках сезона-2022/23, Лиги наций УЕФА, чемпионате Европы-U21, женском Евро-2022, а также от участия в квалификации женского ЧМ 2023 года. Отклонили и заявку РФ на проведение Евро в 2028 и 2032 годах.